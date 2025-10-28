Не остановился на красный и спровоцировал ДТП - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которой зафиксирован случай дорожно-транспортного происшествия.

На видео видно, как водитель, несмотря на правила дорожного движения, проигнорировал красный сигнал светофора и спровоцировал аварию.

Мужчине достаточно было дождаться изменения сигнала, однако желание выиграть несколько секунд привело к опасной ситуации.

Отмечается, что основной фактор подобных аварий - умышленное нарушение правил, когда водители, зная о запрете движения при красном свете (часть III статьи 59 Закона «О дорожном движении»), всё равно продолжают путь.

«Горит или мигает красный сигнал — движение запрещено, любое пренебрежение этим правилом ставит под угрозу жизнь самого водителя и других участников движения.