Лукашенко надеется на долгосрочность мира между Арменией и Азербайджаном

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил надежду на то, что решения конфликтов в секторе Газа и между Азербайджаном и Арменией будут долгосрочными.

«За последнее время удалось выйти на развязки, я очень надеюсь - долгосрочные, по нескольким застарелым конфликтам... Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение. Остановилась двухлетняя война в Газе.

Это только начало. Но, надеемся, хорошее начало», - заявил белорусский лидер на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности, передают белорусские СМИ.

В остальных горячих точках, по его словам, проблеска надежды нет.

Конференция проходит в столице Беларуси 28-29 октября.