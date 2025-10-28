 Президент Ильхам Алиев открыл предприятие по переработке ячменя Promalt в Имишли - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Президент Ильхам Алиев открыл предприятие по переработке ячменя Promalt в Имишли - ФОТО

First News Media12:37 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев открыл предприятие по переработке ячменя Promalt в Имишли - ФОТО

28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Имишли предприятия по переработке ячменя Общества с ограниченной ответственностью (ООО) Promalt.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, предприятие будет производить солод – продукт, получаемый в результате процесса подготовки ячменя, считающегося основным сырьем в производстве пива, к брожению и ферментации.

На предприятии, оснащенном оборудованием, разработанным на основе современных технологий швейцарской компании Bühler GmbH, с полностью автоматизированным процессом переработки, будет производиться 11 тысяч тонн ячменя в год.

Инвестиционная стоимость предприятия составляет 33,2 миллиона манатов.

Отметим, что проект, реализуемый при партнерстве Азербайджанского фонда развития бизнеса при Министерстве экономики, ООО «Азершекер» и ООО Azersun Holding, поддержан налоговыми и таможенными льготами в рамках государственного механизма поощрения инвестиций. Предприятие, также поставляющее сырье пивоваренному заводу Carlsberg Azerbaijan, является первым на Южном Кавказе современным производственным объектом, специализирующимся на переработке ячменного пивоваренного солода.

Помимо усиления агропромышленной интеграции в регионе, проект имеет большое значение с точки зрения технологической модернизации, устойчивого снабжения внутреннего рынка сырьем и локализации производства. Здесь работой будут обеспечены 47 человек.

Поделиться:
335

Актуально

Общество

Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Общество

Лейла Алиева ознакомилась с самым большим круглым ковром в истории мирового ...

Политика

Трамп опять заговорил про Азербайджан

Политика

Посольство Азербайджана в Багдаде опровергает сообщения о проблемах у граждан ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев открыл предприятие по переработке ячменя Promalt в Имишли - ФОТО

Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде - ФОТО

Президент Азербайджана поздравил чешского коллегу с национальным праздником

Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью хлопкоперерабатывающего завода в Сабирабаде - ФОТО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев поздравил президента Австрии с национальным праздником

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Губадлы - ВИДЕО

Назначен новый глава Госагентства охраны стратегических объектов

Ильхам Алиев заменил посла в Мексике

Последние новости

Лейла Алиева ознакомилась с самым большим круглым ковром в истории мирового ковроткачества - ФОТО

Сегодня, 14:28

Дело о французском шпионе в Баку: стали известны новые показания свидетелей

Сегодня, 14:12

AP: Самолет с 12 пассажирами потерпел крушение в Кении - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:08

Трамп опять заговорил про Азербайджан

Сегодня, 13:50

В Бакметрополитене внедрена бесконтактная оплата студенческими картами - ВИДЕО

Сегодня, 13:46

Посольство Азербайджана в Багдаде опровергает сообщения о проблемах у граждан Ирака с получением виз АР

Сегодня, 13:35

Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Сегодня, 13:27

Лукашенко надеется на долгосрочность мира между Арменией и Азербайджаном

Сегодня, 12:55

Президент Ильхам Алиев открыл предприятие по переработке ячменя Promalt в Имишли - ФОТО

Сегодня, 12:37

На станции метро «Улдуз» создан мемориал в память о жертвах трагедии 1995 года

Сегодня, 12:28

Есть ли среди фигурирующих в деле о поножовщине в Подгорице граждане Азербайджана?

Сегодня, 12:17

Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде - ФОТО

Сегодня, 12:12

Не остановился на красный и спровоцировал ДТП - ВИДЕО

Сегодня, 12:08

Обнародован состав сборной Азербайджана по футзалу на Исламиаду

Сегодня, 11:56

Президент Азербайджана поздравил чешского коллегу с национальным праздником

Сегодня, 11:47

Дорожная полиция обратилась к пользователям скутеров

Сегодня, 11:43

Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью хлопкоперерабатывающего завода в Сабирабаде - ФОТО

Сегодня, 11:40

Футбол и развлечения вместе — специальная скидка на пакет «Digiturk» от «CityNet TV»

Сегодня, 11:35

Президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству семян в Сабирабаде - ФОТО

Сегодня, 11:26

Орбан спросил, кто будет финансировать «то, что останется от Украины»

Сегодня, 11:20
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10