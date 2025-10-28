Президент Азербайджана поздравил чешского коллегу с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Чехии Петру Павелу поздравительное послание по случаю национального праздника Чешской Республики.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на укрепление азербайджано-чешских межгосударственных отношений, расширение сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях на благо наших народов», - отмечается в послании.