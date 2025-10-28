Трамп рассказал о результатах пройденного МРТ

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что прошел магнитно-резонансную томографию (МРТ), и ее результаты оказались идеальными.

Его слова приводит телеканал NBC.

«Да, мне сделали МРТ. И результаты были идеальными», — рассказал Трамп.

По его словам, обследование проводилось в начале октября в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Президент США не стал уточнять причину прохождения МРТ и посоветовал обратиться с этим вопросом к врачам. Доктора, отметил он, сочли показатели «одними из лучших, которые они когда-либо видели».

В 2025 году Трампу исполнилось 79 лет. 7 октября в интервью телеканалу Newsmax он заявил, что чувствует себя намного лучше, чем 30 лет назад. Однако, по мнению американского журналиста Сеймура Херша, у политика, возможно, наблюдаются когнитивные нарушения. Глава государства постоянно повторяет, что уладил много войн и конфликтов. Херш заметил за ним и регулярные навязчивые самовосхваления и «потерю хватки» при общении с большой аудиторией.