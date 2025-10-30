Прогноз погоды в Азербайджане на последний день октября

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечено, что будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 10−14 градусов тепла, днем — 18−22 градуса тепла. Атмосферное давление опустится с 770 до 766 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха ночью составит 70−80%, днем — 50−55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами временами будет туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7−12 градусов тепла, днем — 18−22 градуса тепла, в горах ночью — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем — 5−10 градусов тепла.