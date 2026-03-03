МИД Германии вызвал посла Ирана из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке

Германский МИД вызвал посла Ирана в ФРГ в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

«Сегодня посол Ирана был вызван в МИД ФРГ», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Германии, размещенном в X. При этом в ведомстве утверждали, что «недвусмысленно потребовали» от властей Ирана «немедленно прекратить жестокие нападения на страны региона».

В МИД ФРГ подчеркнули, что «осуждают неизбирательные и несоразмерные ракетные удары и атаки беспилотников со стороны» Ирана, «в том числе по гражданским объектам». «Эти нападения представляют угрозу для наших союзников, наших военнослужащих и наших граждан в регионе», - заявили в министерстве.

Источник: ТАСС