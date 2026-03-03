Катар предупреждает: давление Ирана на страны Персидского залива не приведет к возвращению к переговорам

Катарский МИД заявил во вторник, что иранские цели не ограничиваются военными объектами, а охватывают всю территорию Катара, поскольку напряженность между двумя странами усилилась.

Официальный представитель министерства сообщил, что Иран заранее не уведомлял Катар о готовящихся ракетных атаках. Представитель подтвердил, что на данный момент любая связь с Ираном отсутствует.

Согласно заявлению дипломата, иранские самолеты, сбитые в воскресенье, вошли в воздушное пространство Катара и получили предупреждение. После подтверждения того, что самолеты направлялись в сторону Дохи, по ним был нанесен удар; в настоящее время Катар ведет поиск их экипажей.

Спикер отметил, что запасы ракет-перехватчиков Катара не исчерпаны, и у страны достаточно средств для борьбы с сохраняющейся угрозой.

Были предприняты попытки атаковать международный аэропорт Хамад, но все они провалились, сообщил представитель.

На вопрос о ячейках «Моссада» представитель ответил, что на данный момент Катар не располагает информацией об их наличии.

Представитель отверг утверждения о том, что давление на страны Персидского залива приведет к возвращению к переговорам, назвав подобные заявления ложными.