Смертельное ДТП на дороге Лачин - Шуша - ОБНОВЛЕНО
Один человек погиб, еще один серьезно пострадал в результате инцидента на дороге Ханкенди-Шуша.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на совместную информацию Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи и Бардинской центральной районной больницы, 2 марта текущего года около 16:40 поступил вызов в связи с происшествием на автодороге Ханкенди-Шуша.
На место оперативно прибыла бригада скорой помощи. В результате инцидента был зафиксирован факт смерти одного человека до приезда врачей.
Второй пострадавший, мужчина 1999 года рождения, был госпитализирован в Бардинскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом «сочетанная травма». В ходе обследования врачи выявили у пациента ряд тяжелых повреждений: внутричерепную травму; ушиб грудной клетки; переломы ключицы и большеберцовой кости; открытую рану волосистой части головы.
После оказания первой необходимой помощи пострадавший был эвакуирован в специализированное медицинское учреждение для прохождения дальнейшего высококвалифицированного лечения.
12:05
На автодороге Лачин - Шуша произошло ДТП.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в ночные часы. Автомобиль, двигавшийся по дороге, врезался в препятствие и перевернулся.
Сообщается, что в результате аварии один человек погиб, еще один получил травмы.
По факту проводится расследование.