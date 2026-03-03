Смертельное ДТП на дороге Лачин - Шуша - ОБНОВЛЕНО

Один человек погиб, еще один серьезно пострадал в результате инцидента на дороге Ханкенди-Шуша.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на совместную информацию Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи и Бардинской центральной районной больницы, 2 марта текущего года около 16:40 поступил вызов в связи с происшествием на автодороге Ханкенди-Шуша.

На место оперативно прибыла бригада скорой помощи. В результате инцидента был зафиксирован факт смерти одного человека до приезда врачей.

Второй пострадавший, мужчина 1999 года рождения, был госпитализирован в Бардинскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом «сочетанная травма». В ходе обследования врачи выявили у пациента ряд тяжелых повреждений: внутричерепную травму; ушиб грудной клетки; переломы ключицы и большеберцовой кости; открытую рану волосистой части головы.

После оказания первой необходимой помощи пострадавший был эвакуирован в специализированное медицинское учреждение для прохождения дальнейшего высококвалифицированного лечения.

12:05

На автодороге Лачин - Шуша произошло ДТП.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в ночные часы. Автомобиль, двигавшийся по дороге, врезался в препятствие и перевернулся.

Сообщается, что в результате аварии один человек погиб, еще один получил травмы.

По факту проводится расследование.