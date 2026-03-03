В Абшероне задержан наркоторговец с крупной партией марихуаны - ВИДЕО

Сотрудники Сарайского отделения полиции Управления полиции Абшеронского района провели операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в ходе мероприятий был задержан 38-летний Фарид Искендеров.

При нем было обнаружено и изъято 14 килограммов 641 грамм марихуаны, 241 грамм психотропного вещества - метамфетамина, а также 100 таблеток метадона, обладающего сильнодействующими свойствами, передает 1news.az.

Установлено, что Ф. Искендеров планировал организовать сбыт наркотиков, закладывая их по различным адресам на территории столицы и Абшеронского района.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.