​​​​​​​СМИ: Введён новый запрет на телеэфир для ряда исполнителей

В конце февраля в азербайджанском медиапространстве развернулась масштабная дискуссия о качестве телевизионного контента, которая довольно быстро вышла за пределы социальных сетей и получила продолжение уже на уровне конкретных шагов и изменений в эфирной политике телеканалов.

После публичной критики со стороны представителей шоу-бизнеса и активной реакции аудитории последовали закрытие отдельных передач и введение ограничений на участие в эфирах для ряда исполнителей. Уже в первые дни стало заметно, что эти меры дали определённый результат - программах изменился состав гостей, акценты сместились в сторону более содержательного музыкального материала, а сами эфиры стали заметно сдержаннее и профессиональнее.

На этом фоне появилась информация о новом списке лиц, попавших под телевизионные ограничения. По информации Manset.az за отсутствие продвижения серьёзной музыкальной культуры и недостаточно ответственное отношение к эфирной дисциплине новый запрет на участие в телевизионных эфирах распространяется на следующие лица:

- Вафа Шарифова

- Тарана Гумрал

- Муса Мусаев

- актриса Пярвин Абиева

- Али Миралиев

- Айтадж Видадигызы

- исполнительница мейханы Самирa Юсифгызы

- Фарах Самирагызы

- Аян Бабакишиева

- Мюжган Айхан

- Ашыг Мубариз

- Тюркан Велизаде

- Айтадж Товузлу

- Яшар Гафанлы

- Афаг Аслан

- Севиль Искендерли

- Эльшан Хазар

- Элит стар Джамиля

- Танцовщица Айгюн

- Луна

- Арзу Абдулова

- Исрафил Мамедов

- Гюнель Алекперова (Пишик Гюнель)

- Сема Абдуллаева

- Сабина Абдуллаева

- Фируза Бабаева

- Арзуханым Гасанова

- Айгюль Сафарова

- Нига Йылмаз

- Мейдан Аскеров

«На встрече с руководителями редакций и ответственными лицами всех общенациональных эфирных и спутниковых телеканалов были доведены вопросы, касающиеся обязанностей телевизионных вещателей в соответствии с законодательством АР, а также с целевыми государственными программами, стратегиями и планами действий в сферах, представляющих важное значение для жизни общества, и вопросы контроля за их выполнением» - цитирует Manset.az представителя Аудиовизуального совета.

