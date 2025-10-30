 Госслужба: Дом, в котором жил Национальный герой Чингиз Мустафаев, сноситься не будет | 1news.az | Новости
Госслужба: Дом, в котором жил Национальный герой Чингиз Мустафаев, сноситься не будет

First News Media20:20 - Сегодня
Дом, в котором когда-то жил Национальный герой Чингиз Мустафаев, включен в перечень 33 вновь выявленных памятников, составленный Службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

Об этом АПА сообщили в Государственной службе.

Отмечено, что упомянутое жильё сноситься не будет.

Напомним, ранее в социальных сетях распространилась информация о сносе здания, расположенного рядом с домом по адресу: ул. Муртузы Мухтарова, 23, на фасаде которого установлен барельеф Чингиза Мустафаева, а также о том, что сам дом якобы находится в аварийном состоянии.

