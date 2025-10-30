В Гедабейском районе спасли мужчину, упавшего в колодец - ФОТО

В селе Славянка Гедабейского района гражданин оказался в беспомощном положении на дне колодца.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, сразу после получения информации на место прибыли пожарные-спасатели из районного подразделения Государственной службы пожарной охраны ведомства.

При оценке оперативной обстановки выяснилось, что Мехбалы Гусейнов (1965 г.р.) упал в колодец глубиной около 3 м, расположенный на приусадебном участке. Пострадавший получил травмы и не мог самостоятельно выбраться.

Пожарные-спасатели, используя специальное оборудование и снаряжение, провели успешную операцию по извлечению гражданина из колодца.