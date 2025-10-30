 По инициативе Лейлы Алиевой организован очередной турнир по мини-футболу среди команд детских домов - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

По инициативе Лейлы Алиевой организован очередной турнир по мини-футболу среди команд детских домов - ФОТО

First News Media23:20 - 30 / 10 / 2025
По инициативе Лейлы Алиевой организован очередной турнир по мини-футболу среди команд детских домов - ФОТО

30 октября состоялся очередной турнир по мини-футболу «Кубок дружбы» среди команд мальчиков и девочек в возрасте 10-11 и 12-13 лет, воспитывающихся в детских домах. Целью состязаний является оказание поддержки физического и психологического развития детей, укрепление в них командного духа, уверенности в себе и социальных навыков.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, за соревнованием также наблюдали вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева.

В турнире, организованном Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана, в обеих возрастных группах соревновались команды детских домов номер 1, 2, 3 города Баку и детского дома номер 4 города Гянджа, действующих при Агентстве социальных услуг, под названиями «Шахинляр», «Бирлик», «Зафар» и «Кяпаз». Среди девочек и мальчиков царили высокий спортивный дух и атмосфера дружбы. Привлекло внимание то, что во время матчей как дети, так и зрители испытывали большой энтузиазм и радость.

Одним из самых запоминающихся моментов турнира стало то, как Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева, наблюдавшие за играми, болели за все команды, искренне общались с детьми и фотографировались с ними. Они пожелали участникам успехов, еще раз подчеркнули важность проведения подобных мероприятий в будущем на более масштабной и регулярной основе.

Команды-победители в обеих возрастных группах были награждены дипломами, медалями и кубками. Коллективы, занявшие второе и третье места, также были награждены медалями и дипломами.

В завершение мероприятия дети, воспитатели и организаторы подчеркнули, что подобные инициативы оказывают положительное влияние на жизнь детей, позволяют укреплять их самоуверенность и социальные связи. Они выразили благодарность за постоянную организацию подобных социальных проектов.

Отметим, что турнир по мини-футболу «Кубок дружбы» впервые был организован в мае этого года и нынешние соревнования являются успешным продолжением этой традиции.

Основная цель организации состязаний по мини-футболу состоит не только в популяризации здорового образа жизни и физической активности среди воспитанников учреждений социальных услуг, но и оказании поддержки их интеграции в общество, создании условий для заведения новой дружбы.

Поделиться:
412

Актуально

Общество

На судебном процессе над гражданами Армении изучен документ об одновременном ...

Мнение

Идеологическая безопасность: невидимый фронт национальной обороны

Общество

По инициативе Лейлы Алиевой организован очередной турнир по мини-футболу среди ...

Общество

Усовершенствованы правила назначения пенсий военнослужащим

Общество

Состоялась презентация музыкальных инструментов, приобретенных при поддержке Фонда Гейдара Алиева

По инициативе Лейлы Алиевой организован очередной турнир по мини-футболу среди команд детских домов - ФОТО

Усовершенствованы правила назначения пенсий военнослужащим

На судебном процессе над гражданами Армении изучен документ об одновременном убийстве 8 азербайджанских заложников и пленных

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Арестован Анар Асадли

Скончалась заведующая сектором Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Стала известна причина смерти несовершеннолетней невесты - ОБНОВЛЕНО

Унижение под камерой: симптом системной проблемы отношения к женщинам

Последние новости

Идеологическая безопасность: невидимый фронт национальной обороны

Сегодня, 00:10

Состоялась презентация музыкальных инструментов, приобретенных при поддержке Фонда Гейдара Алиева

Сегодня, 00:00

СМИ: Высшие должностные лица США начали переезжать на военные базы

30 / 10 / 2025, 23:40

По инициативе Лейлы Алиевой организован очередной турнир по мини-футболу среди команд детских домов - ФОТО

30 / 10 / 2025, 23:20

Усовершенствованы правила назначения пенсий военнослужащим

30 / 10 / 2025, 23:07

На судебном процессе над гражданами Армении изучен документ об одновременном убийстве 8 азербайджанских заложников и пленных

30 / 10 / 2025, 23:00

В Бейлагане столкнулись легковые автомобили, пострадали 4 человека - ФОТО

30 / 10 / 2025, 22:40

В рамках Baku Jazz Festival 2025 прошла премьера мюзикла «Чикаго» - ФОТО

30 / 10 / 2025, 22:20

Азербайджан представил песню для «Детского Евровидения-2025» - ВИДЕО

30 / 10 / 2025, 22:00

Арестован мужчина, который обрил и избил жену

30 / 10 / 2025, 21:40

В Грузии арестован бывший замминистра инфраструктуры

30 / 10 / 2025, 21:20

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию

30 / 10 / 2025, 21:00

ХАМАС вернул останки двух израильских заложников

30 / 10 / 2025, 20:42

Госслужба: Дом, в котором жил Национальный герой Чингиз Мустафаев, сноситься не будет

30 / 10 / 2025, 20:20

Азербайджанские паралимпийцы взяли еще два золота на турнире по бочче в Актау

30 / 10 / 2025, 20:00

В Киеве при досмотре посылки произошел взрыв, пострадали пять работников почты

30 / 10 / 2025, 19:45

На Бакинском бульваре были спасены упавшие в море парень и девушка - ВИДЕО

30 / 10 / 2025, 19:30

Обсуждены перспективы многовекторного сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ - ФОТО

30 / 10 / 2025, 19:15

Суд отказался прекращать дело против архиепископа Галстаняна и его сторонников

30 / 10 / 2025, 18:55

Азербайджанца в Свердловской области РФ зарубил шеф-повар кафе - ОБНОВЛЕНО

30 / 10 / 2025, 18:40
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10