По инициативе Лейлы Алиевой организован очередной турнир по мини-футболу среди команд детских домов - ФОТО

30 октября состоялся очередной турнир по мини-футболу «Кубок дружбы» среди команд мальчиков и девочек в возрасте 10-11 и 12-13 лет, воспитывающихся в детских домах. Целью состязаний является оказание поддержки физического и психологического развития детей, укрепление в них командного духа, уверенности в себе и социальных навыков.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, за соревнованием также наблюдали вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева.

В турнире, организованном Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана, в обеих возрастных группах соревновались команды детских домов номер 1, 2, 3 города Баку и детского дома номер 4 города Гянджа, действующих при Агентстве социальных услуг, под названиями «Шахинляр», «Бирлик», «Зафар» и «Кяпаз». Среди девочек и мальчиков царили высокий спортивный дух и атмосфера дружбы. Привлекло внимание то, что во время матчей как дети, так и зрители испытывали большой энтузиазм и радость.

Одним из самых запоминающихся моментов турнира стало то, как Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева, наблюдавшие за играми, болели за все команды, искренне общались с детьми и фотографировались с ними. Они пожелали участникам успехов, еще раз подчеркнули важность проведения подобных мероприятий в будущем на более масштабной и регулярной основе.

Команды-победители в обеих возрастных группах были награждены дипломами, медалями и кубками. Коллективы, занявшие второе и третье места, также были награждены медалями и дипломами.

В завершение мероприятия дети, воспитатели и организаторы подчеркнули, что подобные инициативы оказывают положительное влияние на жизнь детей, позволяют укреплять их самоуверенность и социальные связи. Они выразили благодарность за постоянную организацию подобных социальных проектов.

Отметим, что турнир по мини-футболу «Кубок дружбы» впервые был организован в мае этого года и нынешние соревнования являются успешным продолжением этой традиции.

Основная цель организации состязаний по мини-футболу состоит не только в популяризации здорового образа жизни и физической активности среди воспитанников учреждений социальных услуг, но и оказании поддержки их интеграции в общество, создании условий для заведения новой дружбы.