 Самир Багиров впервые за долгое время появился в эфире и назвал причину затяжной депрессии – ВИДЕО
Феликс Вишневецкий17:05 - Сегодня
Популярный эстрадный певец Самир Багиров впервые за долгое время вновь появился в телеэфире, дав интервью программе «Həmin Zaur», выходящей на ARB TV.

Вспоминая свое участие в конкурсе «Бакинская осень - 1988», С.Багиров отметил, что тогда ему очень помогла Азиза Мустафазаде, выступившая автором его конкурсной песни, а также назвал композитора Микаила Векилова и создателя конкурса, режиссера Севиндж Керимову.

Певец подчеркнул, что на данном этапе никто из участников «Бакинской осени» не поддерживает его – напомним, что этот конкурс подарил азербайджанской эстраде таких исполнителей, как Айгюн Кязимова, Зульфия Ханбабаева, Аббас Ахмед, Алмаз Алескерова, Фаик Агаев, Ильгар Хаял и т.д.

Говоря о том, почему в свое время у него не сложилось в российском шоу-бизнесе, С.Багиров отметил, что так сложилась судьба и от него ничего не зависело: «Так получилось, Азербайджан моя родина и я сегодня здесь».

Причиной своих затяжных депрессий певец назвал происходящее в мире, а говоря о том, почему его не видно в последнее время и что выбило его из колеи, С.Багиров заявляет, что «это судьба».

Говоря о новом поколении артистов на азербайджанской эстраде, певец заявил, что не может назвать имя того, кто «идет его дорогой», подчеркнув, что следует идти своим творческим путем, иметь свой образ и не быть на кого-то похожим.

С.Багиров также отметил, что в его жизни были друзья, поднимавшие его на вершину, так и те, кто вел его в пропасть: «Подобное принимаю нормально. Сейчас у меня нет близких друзей».

Феликс Вишневецкий

