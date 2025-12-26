2025 в кино: какие новинки покорили мировые сборы и Азербайджан - ВИДЕО

2025 год оказался богатым на громкие премьеры в мировом кинопрокате, а аналитики и зрители смогли увидеть, насколько сильна конкуренция между студиями, а также какие проекты способны захватывать внимание аудитории сразу после выхода на экраны.

Среди ожидаемых новинок можно выделить несколько фильмов, которые уже до релиза вызывали повышенный интерес, будь то благодаря продолжению известных франшиз или переосмыслению культовых персонажей.

Одним из самых заметных событий стал релиз «Нэчжа 2», который не просто оправдал ожидания, а превзошел все прогнозы. Таким образом, мультфильм вышел в китайский Новый год и сразу завоевал внимание зрителей, собрав более 2,15 миллиарда долларов в мировом прокате, став самым кассовым анимационным фильмом в мировой истории.

Для сравнения, предыдущие крупные анимационные релизы, такие как «Головоломка 2» от Pixar, заработали 1,7 миллиарда, а «Холодное сердце 2» - 1,4 миллиарда. «Нэчжа 2» продолжает сюжет, начатый в 2019 году, и рассказывает о противостоянии Нэчжи и Ао Бина, а также о необходимости примирения людей и драконов. Успех картины можно объяснить сочетанием визуального мастерства, узнаваемых героев и культурной значимости, что позволило студии привлечь внимание широкой аудитории и одновременно сохранить национальную идентичность произведения.

Среди голливудских анимационных релизов также выделяется «Зверополис 2». Спустя почти десять лет Disney возвращает зрителей в знакомый мир, где животные живут бок о бок, а полицейская Джуди Хоппс и её новый напарник Ник Уайлд расследуют новое дело.

Фильм уже собрал 1,286 миллиарда долларов, став самым кассовым голливудским фильмом 2025 года и одним из самых успешных релизов Disney. Продолжение оказалось интересным как для новых зрителей, так и для тех, кто вырос на первом фильме, сочетая детективный сюжет с юмором и социальной тематикой.

Не менее заметным событием стал ремейк «Лило и Стич». В мировом прокате за первые четыре дня картина заработала 341 миллион долларов, а общие сборы достигли 1,038 миллиарда.

Тем не менее, несмотря на высокие кассовые показатели, реакция зрителей была неоднозначной, многие отмечали эмоциональность фильма, но критиковали изменения финала и отдельные сюжетные несоответствия оригиналу.

Сюрпризом года стал фильм «Майнкрафт в кино». До релиза он вызывал скепсис, трейлеры подвергались критике за графику, образ Джейсона Момоа и юмор. Критики оценивали фильм низко, но широкий релиз сделал картину неожиданно популярной, именно с кубическими овцами и необычной визуальной концепцией она собрала 958 миллионов долларов.

Продолжение франшизы «Как приручить дракона» оказалось ожидаемым и в то же время успешным релизом. Фильм собрал 636 миллионов долларов и подтвердил высокие ожидания зрителей. Он получил положительные отзывы за визуальную составляющую, трогательность и верность духу оригинальной истории, что делает его обязательным к просмотру для поклонников франшизы.

Среди супергеройских проектов 2025 года особенно выделился фильм «Супермен», первый крупный релиз новой вселенной DC, который собрал 616 миллионов долларов. Джеймс Ганн, известный по «Стражам Галактики», предложил свежий взгляд на историю известного героя, сохранив уважение к комиксам. Так, одной из особенностей фильма стал пес Крипто, основанный на реальной собаке из приюта, который вдохновил зрителей на усыновление животных, добавив фильму социальной значимости.

«Миссия невыполнима» и «Аватар 3: Огонь и пепел» также оказались заметными релизами. Фильм о суперагенте собрал 598 миллионов долларов, а продолжение легендарной франшизы Джеймса Кэмерона — 450 миллионов долларов. Третий «Аватар» стал продолжением событий «Пути воды», и зрители уже на первых показах отмечают визуальное великолепие и захватывающий сюжет, что помогло фильму стать феноменом среди фанатов и критиков.

Для жанра хоррор франшиза «5 ночей с Фредди 2» продолжила успех первой части, собрав 206 миллионов долларов. Несмотря на низкие оценки критиков, поклонники серии получили продолжение истории с достаточно высоким качеством производства. Среди других менее масштабных релизов выделяются фильмы «28 лет спустя» (151 миллион долларов), «Микки 17» (133 миллиона) и нашумевшая новинка Йоакима Триера «Сентиментальная ценность».

Кроме этого, особенно стоит отметить «Франкенштейн» от Netflix, который собрал 29 миллионов просмотров за первые три дня, став одним из значимых релизов стриминговой платформы и подтверждая интерес к классическим произведениям в современной обработке. А долгожданный фильм «Битва за битвой» с Ди Каприо и Томом Холландом при этом собрала 204 миллиона долларов.

Какие фильмы были наиболее интересны азербайджанской аудитории?

Как отметила Нармин Гасанова, пиар-менеджер сети кинотеатров Cinema Plus, наибольшим вниманием зрителей в кинотеатрах пользовались «Лило и Стич», «Майнкрафт в кино» и «Мир Юрского Периода: Возрождение».

Последний собрал в мировом прокате 860 миллионов долларов, а действие фильма разворачивается через пять лет после событий «Господства» 2022 года. Сюжет сосредоточен на группе наёмников и учёных, отправляющихся в поисках крови динозавра, которая может помочь в создании лекарства от болезней. Полноценный перезапуск культовой франшизы стал одним из самых кассовых фильмов 2025 года.

В сети кинотеатров Park Cinema, как отметил пиар-менеджер Анар Эйвазов, наибольшей популярностью пользовались «Лило и Стич», «Зверополис 2» и «Аватар: Огонь и пепел». Так, эти фильмы показали, что даже спустя годы зрители готовы возвращаться к известным франшизам и продолжениям, если они предлагают качественную визуальную составляющую и интересный сюжет.

2025 год можно считать годом уверенного продолжения франшиз, успешных ремейков и локальных предпочтений зрителей, отражающих глобальные тенденции индустрии.

Джамиля Суджадинова