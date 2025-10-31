 Омбудсмен Монтенегро ответил на письмо Сабины Алиевой о защите прав задержанных граждан Азербайджана | 1news.az | Новости
Омбудсмен Монтенегро ответил на письмо Сабины Алиевой о защите прав задержанных граждан Азербайджана

First News Media11:47 - Сегодня
Омбудсмен Монтенегро Синиша Бжекович официально ответил на письмо азербайджанской коллеги Сабины Алиевой в связи с задержанием граждан Азербайджана в Подгорице.

Он сообщил, что вопрос взят под контроль, установлена ​​прямая связь с полицией этой страны по данному вопросу, и к задержанным гражданам Азербайджана относятся с особой чуткостью.

С.Бжекович отметил, что права каждого гражданина Азербайджана будут защищены в контексте предотвращения любой дискриминации, разжигания ненависти или враждебного отношения по этническому, национальному или религиозному признаку, а также заверил, что ход расследования и судебного разбирательства в отношении задержанных лиц будет контролироваться в рамках его полномочий.

Вопрос держится в центре внимания омбудсмена Азербайджана.

Все новости
