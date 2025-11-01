 Король Великобритании будет выплачивать «пособие» опальному принцу Эндрю | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Король Великобритании будет выплачивать «пособие» опальному принцу Эндрю

First News Media17:48 - Сегодня
Король Великобритании будет выплачивать «пособие» опальному принцу Эндрю

Король Великобритании Карл III собирается выплатить своему опальному брату Эндрю крупную сумму денег для переезда из его резиденции, а затем будет выплачивать ему ежегодное «пособие» из личных средств.

Об этом сообщает газета The Guardian.

«Один из вариантов соглашения по релокации… включает сначала шестизначную сумму, чтобы покрыть его (Эндрю – прим.ред.) переезд из «Ройал Лодж» в Виндзоре в личное жилище в Сандрингеме в Норфолке. За этим последует ежегодное пособие, которое Карл будет выплачивать из своих личных фондов», – говорится в статье.

Согласно источнику издания, пособие Эндрю будет «в несколько раз больше, чем военно-морская пенсия Маунтбеттен-Виндзора в размере £20 тыс. в год».

30 октября стало известно, что Карл III лишил принца Эндрю титулов и почестей, а также принял решение выселить его из королевской резиденции. Кроме того, монарх направил брату официальное уведомление о необходимости отказаться от аренды особняка «Ройал Лодж» и переехать в другое частное жилье. Давление на принца Эндрю связано с обвинениями в его связях с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Источник: Газета

Поделиться:
93

Актуально

Политика

Хикмет Гаджиев опубликовал фото Зангезурского коридора

Общество

Прогноз синоптиков: чего ждать от погоды завтра

Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Алжира c национальным праздником

В мире

Словакия поддержала создание антиукраинского блока

В мире

Король Великобритании будет выплачивать «пособие» опальному принцу Эндрю

В Армении в школах введут добровольное изучение азербайджанского языка

Орбан обвинил Туска в разжигании конфликта в Украине

FT: свыше 40 млн американцев столкнутся с задержкой продпомощи из-за шатдауна

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

В Париже будут судить 10 человек за кибертравлю Брижит Макрон

Синий прямоугольник продан за 21,4 млн долларов

В Киеве при досмотре посылки произошел взрыв, пострадали пять работников почты

Путин присвоил Ираде Зейналовой дипломатический ранг

Последние новости

Король Великобритании будет выплачивать «пособие» опальному принцу Эндрю

Сегодня, 17:48

В Армении в школах введут добровольное изучение азербайджанского языка

Сегодня, 17:35

Хикмет Гаджиев опубликовал фото Зангезурского коридора

Сегодня, 17:27

Орбан обвинил Туска в разжигании конфликта в Украине

Сегодня, 17:15

Сахиба Гафарова находится в Египте с рабочим визитом

Сегодня, 17:01

В Кении при поддержке Азербайджана открылся Центр молодежного лидерства и инноваций

Сегодня, 16:45

FT: свыше 40 млн американцев столкнутся с задержкой продпомощи из-за шатдауна

Сегодня, 16:31

Во Вьетнаме из-за наводнений погибли 28 человек

Сегодня, 16:15

В Турции завершился курс «Горных коммандос» с участием азербайджанских военных

Сегодня, 16:05

Турция готова принять четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной

Сегодня, 15:55

В Баку с этого года будет традиционно проводиться мотокросс, посвященный Дню Победы

Сегодня, 15:40

В Хырдалане подросток погиб в результате падения с высотного здания

Сегодня, 15:25

В Иране не намерены отказываться от обогащения урана

Сегодня, 15:15

В Тебризе учебный самолет врезался в здание

Сегодня, 15:05

Страны ОТГ рассматривают возможность запуска туристических поездов

Сегодня, 14:45

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился в Ватикане с Папой Львом XIV

Сегодня, 14:28

В бакинском метро тестируют оплату проезда через Google Pay/Apple Pay и банковские карты

Сегодня, 14:18

«Операция длилась более 8 часов»: отец 21-летнего парня, которому пересадили сердце от посмертного донора

Сегодня, 14:10

Директор школы уволен после жалобы собственной дочери: вскрылась растрата в 100 000 манатов

Сегодня, 14:00

В давке у храма на юге Индии погибли 10 человек

Сегодня, 13:57
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10