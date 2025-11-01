Bloomberg: у лидеров Латинской Америки нет единой позиции по Венесуэле

Правительства стран Латинской Америки остаются разобщенными и не могут согласовать совместные шаги для сдерживания США в регионе на фоне давления на Венесуэлу.

Как пишет Bloomberg, призывы президента Венесуэлы Николаса Мадуро прийти на помощь в противостоянии США не нашли отклика в регионе, а значительная часть жителей Латинской Америки поддерживает президента Дональда Трампа в «восстановлении демократии».

Согласно опросу AtlasIntel, 39% респондентов считают, что Трамп «действительно заинтересован» в принесении свободы в Венесуэлу. При этом большинство опрошенных убеждены, что американское вмешательство более эффективно для возвращения демократии, чем дипломатические переговоры или протесты.

На фоне растущего давления со стороны США региональные лидеры заняли разные позиции, пишет Bloomberg. Бразилия и Колумбия, которые в прошлом году совместно пытались посредничать в переговорах с Мадуро, теперь действуют по-разному. Президент Лула да Силва дистанцировался от Мадуро после спорных выборов и не признал его победу. Он также предупредил Трампа, что конфликт с Венесуэлой может иметь разрушительные последствия для региона, но подчеркнул, что не разговаривал с Мадуро уже год.

Источник: Ведомости

Колумбийский лидер Густаво Петро, напротив, продолжает взаимодействовать с Каракасом по вопросам торговли и безопасности, избегая критики венесуэльских властей. Его жесткие высказывания в адрес США уже привели к обострению отношений с Вашингтоном и к введению против него санкций.

Другие левые лидеры региона, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и глава Чили Габриэль Борич, открыто выступили против возможного вторжения США, но стараются не ухудшать отношения с Вашингтоном.

По данным Bloomberg, Трамп тем временем усиливает свое влияние, пользуясь разобщенностью стран региона. На фоне внутренних кризисов и торговых переговоров с США латиноамериканские государства не готовы к коллективным действиям.