 Bloomberg: у лидеров Латинской Америки нет единой позиции по Венесуэле | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Bloomberg: у лидеров Латинской Америки нет единой позиции по Венесуэле

First News Media21:10 - Сегодня
Bloomberg: у лидеров Латинской Америки нет единой позиции по Венесуэле

Правительства стран Латинской Америки остаются разобщенными и не могут согласовать совместные шаги для сдерживания США в регионе на фоне давления на Венесуэлу.

Как пишет Bloomberg, призывы президента Венесуэлы Николаса Мадуро прийти на помощь в противостоянии США не нашли отклика в регионе, а значительная часть жителей Латинской Америки поддерживает президента Дональда Трампа в «восстановлении демократии».

Согласно опросу AtlasIntel, 39% респондентов считают, что Трамп «действительно заинтересован» в принесении свободы в Венесуэлу. При этом большинство опрошенных убеждены, что американское вмешательство более эффективно для возвращения демократии, чем дипломатические переговоры или протесты.

На фоне растущего давления со стороны США региональные лидеры заняли разные позиции, пишет Bloomberg. Бразилия и Колумбия, которые в прошлом году совместно пытались посредничать в переговорах с Мадуро, теперь действуют по-разному. Президент Лула да Силва дистанцировался от Мадуро после спорных выборов и не признал его победу. Он также предупредил Трампа, что конфликт с Венесуэлой может иметь разрушительные последствия для региона, но подчеркнул, что не разговаривал с Мадуро уже год.

Источник: Ведомости

Колумбийский лидер Густаво Петро, напротив, продолжает взаимодействовать с Каракасом по вопросам торговли и безопасности, избегая критики венесуэльских властей. Его жесткие высказывания в адрес США уже привели к обострению отношений с Вашингтоном и к введению против него санкций.

Другие левые лидеры региона, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и глава Чили Габриэль Борич, открыто выступили против возможного вторжения США, но стараются не ухудшать отношения с Вашингтоном.

По данным Bloomberg, Трамп тем временем усиливает свое влияние, пользуясь разобщенностью стран региона. На фоне внутренних кризисов и торговых переговоров с США латиноамериканские государства не готовы к коллективным действиям.

Поделиться:
197

Актуально

Политика

Хикмет Гаджиев опубликовал фото Зангезурского коридора

Спорт

Эльхан Мамедов принял участие в открытии новых футбольных объектов FIFA в Нигере - ...

Общество

Прогноз синоптиков: чего ждать от погоды завтра

Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Алжира c национальным праздником

В мире

Посол США в Турции: «Мы станем свидетелем сотрудничества государств от Каспийского до Средиземного морей»

В Турции задержаны 8 военнослужащих, подозреваемых в связях с FETÖ

Трамп может стать первым президентом США, посетившим прения в Верховном суде

Bloomberg: у лидеров Латинской Америки нет единой позиции по Венесуэле

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

В Киеве при досмотре посылки произошел взрыв, пострадали пять работников почты

В Армении в школах введут добровольное изучение азербайджанского языка

В Париже будут судить 10 человек за кибертравлю Брижит Макрон

СМИ: во Франции задержали воров, ограбивших Лувр

Последние новости

Посол США в Турции: «Мы станем свидетелем сотрудничества государств от Каспийского до Средиземного морей»

Сегодня, 22:11

В Турции задержаны 8 военнослужащих, подозреваемых в связях с FETÖ

Сегодня, 21:46

Трамп может стать первым президентом США, посетившим прения в Верховном суде

Сегодня, 21:32

Bloomberg: у лидеров Латинской Америки нет единой позиции по Венесуэле

Сегодня, 21:10

Президент Сирии посетит Вашингтон

Сегодня, 20:38

«Нефтчи» разгромил «Кяпаз» со счетом 5:1

Сегодня, 20:12

Эльхан Мамедов принял участие в открытии новых футбольных объектов FIFA в Нигере - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 20:02

Появилось первое фото P. Diddy в тюрьме

Сегодня, 19:47

С сегодняшнего дня в армянские паспорта ставится новый штамп без горы Агрыдаг

Сегодня, 19:29

В Исмаиллы произошло землетрясение

Сегодня, 19:12

Глава МИД Эстонии отметил важную роль Турции в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 18:47

В Баку проходит Фестиваль оливок

Сегодня, 18:30

Си Цзиньпина попросили подружить Южную Корею и КНДР

Сегодня, 18:10

Король Великобритании будет выплачивать «пособие» опальному принцу Эндрю

Сегодня, 17:48

В Армении в школах введут добровольное изучение азербайджанского языка

Сегодня, 17:35

Хикмет Гаджиев опубликовал фото Зангезурского коридора

Сегодня, 17:27

Орбан обвинил Туска в разжигании конфликта в Украине

Сегодня, 17:15

Сахиба Гафарова находится в Египте с рабочим визитом

Сегодня, 17:01

В Кении при поддержке Азербайджана открылся Центр молодежного лидерства и инноваций

Сегодня, 16:45

FT: свыше 40 млн американцев столкнутся с задержкой продпомощи из-за шатдауна

Сегодня, 16:31
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10