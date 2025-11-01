Посол США в Турции: «Мы станем свидетелем сотрудничества государств от Каспийского до Средиземного морей»
Мировое сообщество станет свидетелем сотрудничества государств на территориях от Каспийского до Средиземного морей.
Как сообщает Haber Global, об этом заявил посол США в Турции и спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак в ходе выступления на форуме Международного института стратегических исследований в столице Бахрейна Манаме.
Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп изменил расстановку сил на "шахматной доске" мира.
Источник: Report
