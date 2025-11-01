 Посол США в Турции: «Мы станем свидетелем сотрудничества государств от Каспийского до Средиземного морей» | 1news.az | Новости
Посол США в Турции: «Мы станем свидетелем сотрудничества государств от Каспийского до Средиземного морей»

First News Media22:11 - Сегодня
Мировое сообщество станет свидетелем сотрудничества государств на территориях от Каспийского до Средиземного морей.

Как сообщает Haber Global, об этом заявил посол США в Турции и спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак в ходе выступления на форуме Международного института стратегических исследований в столице Бахрейна Манаме.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп изменил расстановку сил на "шахматной доске" мира.

Источник: Report

