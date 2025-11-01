В Баку проходит Фестиваль оливок

В Баку завершился первый день Фестиваля оливок, который впервые проводится в Ичеришехер при организации Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Основная цель фестиваля - популяризация древних азербайджанских традиций оливководства, поддержка местных производителей и содействие формированию национального бренда в этой сфере.

В рамках фестиваля проходят выставка ретроавтомобилей, художественные экспозиции и мастер-классы. Более 17 ресторанов, действующих в Ичеришехер, присоединились к мероприятию, предложив специальные меню, основанные на оливках и оливковом масле. «Гости сегодня могут отведать блюда, отражающие богатство национальной кухни и высокое качество местного производства», - добавила представитель управления.

Фестиваль сопровождается ярмаркой, концертами, пленэром художников на открытом воздухе и выставками. Посетители знакомятся с оливками и оливковой продукцией, привезенной из разных регионов страны, и наслаждаются насыщенной культурной атмосферой исторического центра.

Проходящий в своеобразном стиле Ичеришехер фестиваль объединяет традиции и современность, демонстрируя творчество местных мастеров, художников и музыкантов.

Кроме того, предусмотрена специальная развлекательная программа для детей - малышей ждут игры, творческие уголки и увлекательные мастер-классы.

Отметим, что мероприятие открыто для всех желающих. Посетителей ждут вкусные продукты, живая музыка, художественные представления и незабываемая атмосфера для семейного отдыха.

