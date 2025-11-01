Си Цзиньпина попросили подружить Южную Корею и КНДР
Южнокорейский президент Ли Чжэ Мён попросил председателя КНР Си Цзиньпина помочь в налаживании отношений Южной Кореи и КНДР.
Его слова приводит телеканал NBC News.
«Я очень позитивно оцениваю ситуацию, в которой формируются условия для взаимодействия с Северной Кореей», — сказал глава государства.
Ранее замминистра иностранных дел КНДР Пак Мен Хо заявил, что в Пхеньянесчитают несбыточной мечтой вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.
Источник: Лента.ру
