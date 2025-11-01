Си Цзиньпина попросили подружить Южную Корею и КНДР

Южнокорейский президент Ли Чжэ Мён попросил председателя КНР Си Цзиньпина помочь в налаживании отношений Южной Кореи и КНДР.

Его слова приводит телеканал NBC News.

«Я очень позитивно оцениваю ситуацию, в которой формируются условия для взаимодействия с Северной Кореей», — сказал глава государства.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Пак Мен Хо заявил, что в Пхеньянесчитают несбыточной мечтой вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

Источник: Лента.ру