Орбан обвинил Туска в разжигании конфликта в Украине

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан резко раскритиковал политику польского коллеги Дональда Туска по вопросу Украины.

"Он стал одним из самых громких поджигателей войны в Европе, но его военная политика терпит неудачу: Украина лишается европейских денег, а поляки устали от войны", — написал он в соцсети X.

Премьер Венгрии отметил, что Туск уже не может изменить политический курс Варшавы, поскольку "превратил Польшу в вассала Брюсселя".

Ранее в октябре Орбан заявил, что польский премьер считает свою страну участником конфликта в Украине, в то время как Будапешт заинтересован в мирном урегулировании. Политик отметил, что Туск "твердо стоит на стороне Киева", а он сам — на стороне Венгрии, которая не является участником конфликта.

Источник: РИА Новости