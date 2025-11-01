Президент Сирии посетит Вашингтон

Временного лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа ожидают с визитом в США.

Об этом сообщил спецпосланник США по Сирии Том Баррак в кулуарах Манамского диалога в Бахрейне, передает Reuters.

Сирия рассчитывает присоединиться к возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в РФ), заявил Баррак.

Это станет вторым визитом аш-Шараа в США после его выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре.

15 октября аш-Шараа посетил в Москву с первым официальным визитом. Он возглавил страну после того, как в декабре 2024 г. пал режим Башара Асада. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным аш-Шараа заявил, что новые власти Сирии хотят перезапустить отношения с Россией.

Сейчас у России две военные базы в Сирии – в Тартусе и Хмеймиме. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что стороны на встрече в Москве обсудили вопрос военных баз в Сирии.

Источник: Ведомости