Хикмет Гаджиев поделился публикацией о поездке дипломатов на освобожденные территории - ФОТО
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился на своей официальной странице в соцсети Х публикацией о 20-й поездке на освобожденные территории представителей аккредитованного в стране дипломатического корпуса.
В сообщении говорится:
"20-я поездка представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, на освобожденные территории. На этот раз пунктами назначения вдоль Зангезурского коридора стали Джебраил и Зангилан".
The 20th visit of diplomatic corps accredited in Azerbaijan to liberated territories. This time destination was Jabrayil and Zangilan along the Zangazur corridor. pic.twitter.com/Bja1eElqqO — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 1, 2025