Хикмет Гаджиев поделился публикацией о поездке дипломатов на освобожденные территории - ФОТО

First News Media09:00 - Сегодня
Хикмет Гаджиев поделился публикацией о поездке дипломатов на освобожденные территории - ФОТО

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился на своей официальной странице в соцсети Х публикацией о 20-й поездке на освобожденные территории представителей аккредитованного в стране дипломатического корпуса.

В сообщении говорится:

"20-я поездка представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, на освобожденные территории. На этот раз пунктами назначения вдоль Зангезурского коридора стали Джебраил и Зангилан".

