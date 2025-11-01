Двоюродного брата Магира Эмрели нашли повешенным

В Загатале обнаружено тело 37-летнего мужчины.

Как сообщает APA, инцидент произошёл накануне около 23:00 в селе Ашагы Тала района.

Житель села Агаев Сабит Шахрияр оглу, 1988 года рождения, был обнаоужен членами семьи повешанным в подсобном помещении при доме, в кртором проживал.

По факту происшествия проводится расследование в прокуратуре Загатальского района.

Отмечается, что Сабит Агаев является двоюродным братом известного футболиста Магира Эмрели.