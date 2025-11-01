Дорожная полиция: Безответственный выход на проезжую часть дороги - это не только нарушение правил, но и риск для жизни - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции продолжает контрольные и профилактические мероприятия с целью обеспечения безопасности пешеходов и водителей.

В обращении Главного управления к пешеходам отмечается, что поведение каждого участника дорожного движения напрямую влияет на безопасность на дороге:

«Особая ответственность лежит на пешеходах, так как они являются наиболее незащищёнными участниками движения. Наблюдения показывают, что иногда пешеходы пытаются пересечь дороги в местах, не предназначенных для перехода, на участках, где предусмотрена высокая скорость движения транспортных средств. Такие действия буквально являются шагом к смерти».

Отмечается, что если водитель движется на высокой скорости, даже заметив внезапно появившегося пешехода, для полной остановки автомобиля требуется определённое расстояние:

«Физически в таких случаях часто невозможно предотвратить аварию. Поэтому необдуманный выход на проезжую часть является не только нарушением правил, но и риском для жизни».

«Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращается к пешеходам с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения, пользоваться только пешеходными переходами и регулируемыми светофорами местами, а также быть осторожными на дорогах с интенсивным и быстрым движением.

Не будем забывать, что одна лишь минутная спешка порой приводит к необратимой трагедии», - говорится в обращении.