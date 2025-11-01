Словакия поддержала создание антиукраинского блока

Словакия поддерживает идею создания в Евросоюзе антиукраинского блока с Венгрией и Чехией.

Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель главы правящей в Словакии партии Smer Любош Блаха.

По его словам, совместные действия тех политиков в ЕС, которые «еще сохранили здравый ум, не только возможны, но и вероятны».

«Несмотря на то, что Европа вновь, спустя десятилетия, охвачена коллективным безумием, которое ведет нас всех к войне, упадку и хаосу», — сказал Блаха.

28 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна в союзе с Чехией и Словакией намерена сформировать в Центральной Европе альянс государств, которые имеют похожие взгляды на внешнюю политику и Украину. По его словам, обсуждать создание такого блока в рамках Евросоюза возможно будет после победы движения ANO Андрея Бабишана чешских парламентских выборах.