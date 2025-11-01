 Трамп не стал исключать Венгрию из санкций против нефти РФ | 1news.az | Новости
Трамп не стал исключать Венгрию из санкций против нефти РФ

First News Media10:28 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп отказался сделать для Будапешта исключение из недавно введенных Вашингтоном санкций против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", несмотря на личную просьбу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолета Air Force One в пятницу, 31 октября, Трамп подтвердил, что Орбан напрямую обратился к нему по этому поводу.
"Он (Орбан. - Ред.) запросил нас об исключении, мы его не дали, но он нас попросил", - заявил глава Белого дома.

Виктор Орбан ранее выразил надежду, что во время встречи с Трампом, которая состоится 7 ноября, он сможет убедить того, что Венгрия находится в особой ситуации. В качестве аргумента политик назвал высокую зависимость своей страны от поставок энергии по трубопроводам.
"Венгрия - это страна без выхода к морю, - сказал Орбан. - Мы зависим от транспортных путей, которые обеспечивают Венгрию энергией. Это в основном трубопроводы". Он отметил, что необходимо донести до США понимание этой особой ситуации, если страна хочет добиться исключения из санкций против России.

Источник: DW

