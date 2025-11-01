 Трамп-младший посетит Армению | 1news.az | Новости
Трамп-младший посетит Армению

First News Media10:33 - Сегодня
Трамп-младший посетит Армению

Сын американского президента Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, 12 ноября прибудет в Армению, сообщает "Паст".

По данным издания, цель визита связана с бизнес-интересами. Отмечается, что предусмотрен ряд встреч с представителями властей.

Вместе с тем, пока неизвестно, запланирована ли встреча 47-летнего Трампа-младшего с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В публикации отмечается, что поездка, вероятно, организована новым послом Армении в США Нареком Мкртчяном.

Дональд Трамп-младший – предприниматель. Вместе со своей сестрой Иванкой Трамп и братом Эриком Трампом работает в компании отца, занимает пост исполнительного вице-президента.

