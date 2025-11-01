Спасены рыбаки, оказавшиеся в беспомощном состоянии в море

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что у побережья поселка Бузовна граждане оказались в беспомощном состоянии в море.

Как сообщили в пресс-службе Министерства, на место происшествия незамедлительно был направлен водолазно-поисковый отряд «Загульба» Государственной службы надзора за малыми судами и спасания на водах МЧС.

В результате проведённой оперативной спасательной операции рыбаки, оказавшиеся в беспомощном состоянии на скалистом участке моря примерно в 500 метрах от берега — Мамедов Азер Эльхан оглу 1985 г.р., Гасанов Намиг Шукюр оглу 1990 г.р. и Джафаров Джамаледдин Нухин оглу 1985 г.р. были спасены и доставлены на берег.