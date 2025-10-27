Армения пригласила Ильхама Алиева и Эрдогана принять участие в саммите ЕПС
Власти Армении пригласили президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в саммите Европейского политического сообщества в мае 2026 года в Ереване.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Армении.
«Президенты Турции и Азербайджана приглашены в Ереван на саммит Европейского политического сообщества, который пройдет весной следующего года». Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил журналистам, передает Sputnik Армения.
Приглашения направлены пока в устной форме, добавил министр.
Вопрос о том, как в армянском обществе воспримут визит глав двух соседних государств, министр назвал довольно сложным, учитывая многолетнюю историю вражды. Тем не менее, он убежден, что нужно предпринять шаги для установления добрососедских отношений.
В конце концов, по словам Мирзояна, когда-то было сложно представить себе визит армянского премьера в Анкару, но он состоялся.
И сейчас трудно представить себе визит Пашиняна в Баку, однако через полтора месяца ситуация может измениться.