В Армении назначили командира гвардии полиции

Айк Бабаян назначен командиром гвардии полиции МВД Армении.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Армении, передают армянские СМИ.

Отмечается, что соответствующий указ подписала министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян.

31 октября стало известно, что Айк Бабаян освобожден от должности командующего войсками полиции Армении. Соответствующий указ подписал президент Ваагн Хачатурян. Бабаян пробыл на этом посту пять лет, с ноября 2020 года.

Напомним, полицейская гвардия будет сформирована в Армении 1 ноября 2025 года.