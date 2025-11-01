Китай предложил создать Всемирную организацию по ИИ

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил создать глобальную организацию по контролю и управлению искусственным интеллектом (ИИ).

О необходимости создания такой платформы он заявил на проходящем в южнокорейском Кёнджу саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в субботу, 1 ноября.

По мнению Си, всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта могла бы установить правилауправления им и стимулировать сотрудничество, превратив ИИ в "общественное благо для международного сообщества". "Искусственный интеллект имеет огромное значение для будущего развития и должен быть создан на благо людей во всех странах и регионах", - цитирует его слова агентство "Синьхуа".

Как отмечает Reuters, власти Китая уже выступали с подобной инициативой в текущем году, но США отвергли идею регулирования ИИ в рамках международных организаций.

Одновременно китайский лидер выступил за углубление технологического сотрудничества в области проектов создания программного обеспечения с открытым исходным кодом. По его словам, это необходимо для создания конкурентоспособной и открытой инновационной среды.

Источник: DW