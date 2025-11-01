В Стамбуле от взрыва газового баллона пострадали трое иностранцев

Трое иностранных граждан пострадали в результате взрыва газового баллона в доме в Стамбуле, они госпитализированы.

Об этом сообщила газета Milliyet, не уточнив их национальной принадлежности.

По информации Milliyet, инцидент произошел в пятницу вечером в районе Багджылар в европейской части Стамбула. Полиция выяснила, что на цокольном этаже двухэтажного дома, где проживали иностранцы, взорвался газовый баллон. Три человека были госпитализированы, один из них - в тяжелом состоянии, сообщила газета.

Полиция проводит расследование происшествия.