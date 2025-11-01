 Россия ввела санкции против нового премьера Украины | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Россия ввела санкции против нового премьера Украины

First News Media23:40 - 01 / 11 / 2025
Россия ввела санкции против нового премьера Украины

Правительство РФ ввело экономические санкции против нового премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Постановление опубликовано на портале правовых актов.

"Свириденко Юлия Анатольевна, дата рождения - 25 декабря 1985 г., место рождения г. Чернигов, Черниговская область, Украинская ССР, СССР", - указано в перечне.

Помимо этого, под санкциями оказались и экс-министр юстиции Украины Денис Малюська, а также экс-министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Источник: ТАСС

Поделиться:
149

Актуально

Общество

В рамках проекта Art Weekend состоялась презентация очередного проекта «Дыхание - ...

Спорт

Эльхан Мамедов принял участие в открытии новых футбольных объектов FIFA в Нигере - ...

Общество

В Исмаиллы произошло землетрясение

Политика

Хикмет Гаджиев опубликовал фото Зангезурского коридора

Общество

Россия ввела санкции против нового премьера Украины

В рамках проекта Art Weekend состоялась презентация очередного проекта «Дыхание - единство слова и звука» - ФОТО

В Исмаиллы произошло землетрясение

В Баку проходит Фестиваль оливок

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

В Баку еще одна территория включена в план сноса: жителям выплатят компенсацию - ВИДЕО

Сносятся ли исторические здания на территории бывшей «Советской»? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ - ФОТО

Эльдар Азизов: Случаи нарушения служебной этики и злоупотребления полномочиями недопустимы

В Азербайджане полиция предотвратила помолвку 16-летней девушки

Последние новости

ChatGPT запретили консультации по двум темам

Сегодня, 00:01

Россия ввела санкции против нового премьера Украины

01 / 11 / 2025, 23:40

Спецпредставитель президента США по Сирии: Турция и Израиль не будут воевать друг с другом

01 / 11 / 2025, 23:20

В рамках проекта Art Weekend состоялась презентация очередного проекта «Дыхание - единство слова и звука» - ФОТО

01 / 11 / 2025, 23:00

Вице-президента США раскритиковали за желании поменять веру жены

01 / 11 / 2025, 22:30

Посол США в Турции: «Мы станем свидетелем сотрудничества государств от Каспийского до Средиземного морей»

01 / 11 / 2025, 22:11

В Турции задержаны 8 военнослужащих, подозреваемых в связях с FETÖ

01 / 11 / 2025, 21:46

Трамп может стать первым президентом США, посетившим прения в Верховном суде

01 / 11 / 2025, 21:32

Bloomberg: у лидеров Латинской Америки нет единой позиции по Венесуэле

01 / 11 / 2025, 21:10

Президент Сирии посетит Вашингтон

01 / 11 / 2025, 20:38

«Нефтчи» разгромил «Кяпаз» со счетом 5:1

01 / 11 / 2025, 20:12

Эльхан Мамедов принял участие в открытии новых футбольных объектов FIFA в Нигере - ФОТО - ВИДЕО

01 / 11 / 2025, 20:02

Появилось первое фото P. Diddy в тюрьме

01 / 11 / 2025, 19:47

С сегодняшнего дня в армянские паспорта ставится новый штамп без горы Агрыдаг

01 / 11 / 2025, 19:29

В Исмаиллы произошло землетрясение

01 / 11 / 2025, 19:12

Глава МИД Эстонии отметил важную роль Турции в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

01 / 11 / 2025, 18:47

В Баку проходит Фестиваль оливок

01 / 11 / 2025, 18:30

Си Цзиньпина попросили подружить Южную Корею и КНДР

01 / 11 / 2025, 18:10

Король Великобритании будет выплачивать «пособие» опальному принцу Эндрю

01 / 11 / 2025, 17:48

В Армении в школах введут добровольное изучение азербайджанского языка

01 / 11 / 2025, 17:35
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10