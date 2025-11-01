Россия ввела санкции против нового премьера Украины

Правительство РФ ввело экономические санкции против нового премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Постановление опубликовано на портале правовых актов.

"Свириденко Юлия Анатольевна, дата рождения - 25 декабря 1985 г., место рождения г. Чернигов, Черниговская область, Украинская ССР, СССР", - указано в перечне.

Помимо этого, под санкциями оказались и экс-министр юстиции Украины Денис Малюська, а также экс-министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Источник: ТАСС