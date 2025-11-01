Спецпредставитель президента США по Сирии: Турция и Израиль не будут воевать друг с другом

Турция и Израиль не будут воевать друг с другом.

Как передает Haber Global, такую надежду выразил посол США в Турции и спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак в ходе выступления на форуме Международного института стратегических исследований в столице Бахрейна Манаме.

«Я думаю, этого не произойдет», - ответил он на соответствующий вопрос.

Дипломат также сказал, что без помощи Турции перемирия в Газе не удалось бы достичь: «Президент США Дональд Трамп несколько раз поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана (за вклад в мирное урегулирование между ХАМАС и Израилем - ред.)».

Источник: Report