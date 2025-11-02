Глава МИД Турции: РКК должны прекратить свою деятельность в Ираке и Сирии
Премьер-министр и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом вопросы безопасности.
На совместной пресс-конференции в Багдаде Хакан Фидан заявил, что террористическая организация РКК должна прекратить свою деятельность также в Ираке и Сирии.
Турецкий министр подчеркнул, что террористы должны покинуть захваченные территории.
"Это чрезвычайно важно для стабильности и безопасности региона, для предотвращения иностранного вмешательства", - подчеркнул Фидан.
Напомним, что в конце октября РКК объявила о полном выводе своих боевиков из Турции.
Источник: Report
