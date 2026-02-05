Юридический форум «LEGIS», организованный PASHA Holding, успешно завершился - ФОТО

5 февраля 2026 года в Баку прошел региональный юридический форум «LEGIS», организованный PASHA Holding и его дочерними компаниями, объединяющий профессионалов в области права, экспертов и лидеров в сфере технологий.



Форум проводится уже второй год подряд и объединяет представителей государственных органов, частного сектора, а также около 1000 специалистов в области права. Цель форума — содействие развитию сотрудничества между государственным и частным секторами в правовой сфере, организация обмена знаниями между юридическими специалистами, обсуждение ключевых законодательных реформ и создание динамичной платформы для оценки существующих правовых пробелов.



На церемонии открытия мероприятия с выступлениями приняли участие министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли, председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Азербайджанской Республики Инам Керимов, Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев, главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, а также директор департамента по правовым вопросам и связям с государственными органами PASHA Holding Айтадж Гасымова.

Кроме того, в рамках форума были организованы выступления и панельные дискуссии, охватывающие актуальные темы в сфере права. Министр юстиции Азербайджанской Республики Фарид Ахмедов в своём выступлении поделился мнением о важности реформ в сфере юридического образования и роли этих реформ в развитии правовой системы страны.

Затем состоялась панельная дискуссия на тему «Модель юридического образования Азербайджана в условиях глобальных вызовов». В ходе обсуждения, прошедшего под модерацией декана юридического факультета Университета ADA Рашада Ибадова, с выступлениями приняли участие председатель Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики Анар Багиров, ректор Академии юстиции Азербайджанской Республики Ровшан Исмаилов, заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики Гасан Гасанли, судья Европейского суда по правам человека Латиф Гусейнов, а также председатель Гражданской коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики Сенан Гаджиев. В ходе панели были обсуждены вопросы модернизации юридического образования, баланса между теоретическими и практическими знаниями, а также подготовки юристов, обладающих высокими профессиональными и этическими ценностями.

Особое внимание на форуме также привлекли выступления международных экспертов. Джейми Сасскинд, исследователь Гарвардского и Оксфордского университетов, барристер, практикующий в Англии и Уэльсе, а также автор бестселлеров New York Times по вопросам права искусственного интеллекта и технологий, обратил внимание на возрастающую роль искусственного интеллекта в правовой сфере и подчеркнул, что он должен поддерживать процесс принятия юридических решений, но не заменять его.

Во второй половине дня Кенан Йылмаз, главный юрист и комплаенс-консультант Koç Holding, поделился своей историей профессионального успеха как юрист, проработавший в компании более 30 лет, и подчеркнул, каким образом компании должны выстраивать управление в рамках принципов права и комплаенса.

В завершение форума состоялась панельная дискуссия на тему «Искусственный интеллект и право: регулирование, ответственность и возможности будущего». В рамках панели, прошедшей под модерацией руководителя направления по праву и комплаенсу компании Deloitte & Touche Бахар Кавузовой, с выступлениями приняли участие Джейми Сасскинд, менеджер по праву и искусственному интеллекту в KPMG Law Мартин Кност, управляющий партнёр компании Esin Attorney Partnership Эрен Куршун, а также профессор Университета Галле–Виттенберг имени Мартина Лютера (Германия) Азер Алиев. Участники обменялись мнениями о влиянии искусственного интеллекта на правовую сферу и будущем юридических услуг.

Юридический форум LEGIS, открыв новые перспективы в правовой сфере и способствуя обмену знаниями и опытом, заложил прочную основу для будущего сотрудничества.

