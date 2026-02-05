 Юридический форум «LEGIS», организованный PASHA Holding, успешно завершился - ФОТО | 1news.az | Новости
Юридический форум «LEGIS», организованный PASHA Holding, успешно завершился - ФОТО

First News Media18:15 - Сегодня
Юридический форум «LEGIS», организованный PASHA Holding, успешно завершился - ФОТО

5 февраля 2026 года в Баку прошел региональный юридический форум «LEGIS», организованный PASHA Holding и его дочерними компаниями, объединяющий профессионалов в области права, экспертов и лидеров в сфере технологий.

Форум проводится уже второй год подряд и объединяет представителей государственных органов, частного сектора, а также около 1000 специалистов в области права. Цель форума — содействие развитию сотрудничества между государственным и частным секторами в правовой сфере, организация обмена знаниями между юридическими специалистами, обсуждение ключевых законодательных реформ и создание динамичной платформы для оценки существующих правовых пробелов.

На церемонии открытия мероприятия с выступлениями приняли участие министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли, председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Азербайджанской Республики Инам Керимов, Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев, главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, а также директор департамента по правовым вопросам и связям с государственными органами PASHA Holding Айтадж Гасымова.
Кроме того, в рамках форума были организованы выступления и панельные дискуссии, охватывающие актуальные темы в сфере права. Министр юстиции Азербайджанской Республики Фарид Ахмедов в своём выступлении поделился мнением о важности реформ в сфере юридического образования и роли этих реформ в развитии правовой системы страны.

Затем состоялась панельная дискуссия на тему «Модель юридического образования Азербайджана в условиях глобальных вызовов». В ходе обсуждения, прошедшего под модерацией декана юридического факультета Университета ADA Рашада Ибадова, с выступлениями приняли участие председатель Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики Анар Багиров, ректор Академии юстиции Азербайджанской Республики Ровшан Исмаилов, заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики Гасан Гасанли, судья Европейского суда по правам человека Латиф Гусейнов, а также председатель Гражданской коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики Сенан Гаджиев. В ходе панели были обсуждены вопросы модернизации юридического образования, баланса между теоретическими и практическими знаниями, а также подготовки юристов, обладающих высокими профессиональными и этическими ценностями.

Особое внимание на форуме также привлекли выступления международных экспертов. Джейми Сасскинд, исследователь Гарвардского и Оксфордского университетов, барристер, практикующий в Англии и Уэльсе, а также автор бестселлеров New York Times по вопросам права искусственного интеллекта и технологий, обратил внимание на возрастающую роль искусственного интеллекта в правовой сфере и подчеркнул, что он должен поддерживать процесс принятия юридических решений, но не заменять его.

Во второй половине дня Кенан Йылмаз, главный юрист и комплаенс-консультант Koç Holding, поделился своей историей профессионального успеха как юрист, проработавший в компании более 30 лет, и подчеркнул, каким образом компании должны выстраивать управление в рамках принципов права и комплаенса.

В завершение форума состоялась панельная дискуссия на тему «Искусственный интеллект и право: регулирование, ответственность и возможности будущего». В рамках панели, прошедшей под модерацией руководителя направления по праву и комплаенсу компании Deloitte & Touche Бахар Кавузовой, с выступлениями приняли участие Джейми Сасскинд, менеджер по праву и искусственному интеллекту в KPMG Law Мартин Кност, управляющий партнёр компании Esin Attorney Partnership Эрен Куршун, а также профессор Университета Галле–Виттенберг имени Мартина Лютера (Германия) Азер Алиев. Участники обменялись мнениями о влиянии искусственного интеллекта на правовую сферу и будущем юридических услуг.

Юридический форум LEGIS, открыв новые перспективы в правовой сфере и способствуя обмену знаниями и опытом, заложил прочную основу для будущего сотрудничества.

Валюта Великобритании упала на фоне политических рисков из-за файлов Эпштейна

Сегодня, 19:02

Обнародованы преимущества новой реформы в сфере пособий социального страхования

Сегодня, 18:45

В аккаунтах Президента Ильхама Алиева опубликованы кадры с рабочего визита в ОАЭ

Сегодня, 18:30

Юридический форум «LEGIS», организованный PASHA Holding, успешно завершился - ФОТО

Сегодня, 18:15

Жители Кахраманмараша благодарят Азербайджан за вклад в восстановление зоны бедствия

Сегодня, 18:00

​​​​​​​На фоне семейного конфликта Бруклин Бекхэм удалил татуировку, сделанную в честь отца – ФОТО

Сегодня, 17:30

Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты - ФОТО

Сегодня, 17:19

Ильхам Алиев: Поддержка Азербайджаном усилий братской Турции в восстановительных и строительных работах - наглядное выражение наших дружественных отношений

Сегодня, 17:00

Суд принял решение по делу руководителя реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова

Сегодня, 16:58

Ильхам Алиев направил Эрдогану письмо в связи с 3-й годовщиной страшного землетрясения в Турции

Сегодня, 16:52

Отец получившего ножевое ранение семилетнего ребенка рассказал о происшествии

Сегодня, 16:48

Военные преступления без срока давности: Бакинский суд огласил приговоры гражданам Армении - СПИСОК

Сегодня, 16:42

Приговор оккупации: суд в Баку ставит точку в истории армянского сепаратизма в Карабахе

Сегодня, 16:35

У берегов Стамбула обнаружен объект, похожий на БПЛА

Сегодня, 16:30

Эрдоган: Турция и Саудовская Аравия могут вместе инвестировать в разработку турецкого истребителя KAAN

Сегодня, 16:23

Ожидаются ли снег и метель в ближайшие дни в Азербайджане?

Сегодня, 16:15

БИГ: Политика Франции приводит к вытеснению местного населения из колониальных земель

Сегодня, 16:07

Фархад Мамедов: Приговоры преступникам и мирный процесс Азербайджана и Армении

Сегодня, 16:03

На суде над гражданами Армении ещё 7 обвиняемых приговорены к различным срокам лишения свободы

Сегодня, 15:55

В Агджабеди 7-летний мальчик получил 19 ножевых ранений, находится в реанимации - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:40
