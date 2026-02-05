 Суд принял решение по делу руководителя реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова | 1news.az | Новости
Суд принял решение по делу руководителя реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова

First News Media16:58 - Сегодня
Суд принял решение по делу руководителя реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова

Состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе на меру пресечения в виде ареста, избранную в отношении руководителя реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова.

Как сообщает АПА, апелляционная жалоба была рассмотрена в Сумгайытском апелляционном суде и по ней принято решение.

Суд не удовлетворил жалобу.

Отмечается, что на основании обращений граждан, поступивших в связи с нарушениями, выявленными в ООО «Реабилитационный центр «Гуртулуш», расположенном на территории Сумгайыта, в прокуратуре города Сумгайыт было проведено расследование.

В рамках расследования были задержаны руководитель центра Джейхун Салманов, а также сотрудники центра Натиг Алиев и Эльшад Магеррамов. Решением суда в отношении каждого из них избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 10 суток.

Им предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики 127 (умышленное причинение незначительного вреда здоровью), 133 (пытки), 144 (похищение человека), 145 (незаконное лишение свободы).

Суд принял решение по делу руководителя реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова

