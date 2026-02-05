Суд принял решение по делу руководителя реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова

Состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе на меру пресечения в виде ареста, избранную в отношении руководителя реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова.

Как сообщает АПА, апелляционная жалоба была рассмотрена в Сумгайытском апелляционном суде и по ней принято решение.

Суд не удовлетворил жалобу.

Отмечается, что на основании обращений граждан, поступивших в связи с нарушениями, выявленными в ООО «Реабилитационный центр «Гуртулуш», расположенном на территории Сумгайыта, в прокуратуре города Сумгайыт было проведено расследование.

В рамках расследования были задержаны руководитель центра Джейхун Салманов, а также сотрудники центра Натиг Алиев и Эльшад Магеррамов. Решением суда в отношении каждого из них избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 10 суток.

Им предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики 127 (умышленное причинение незначительного вреда здоровью), 133 (пытки), 144 (похищение человека), 145 (незаконное лишение свободы).