Жители Кахраманмараша благодарят Азербайджан за вклад в восстановление зоны бедствия

Жители турецкого города Кахраманмараш благодарны Азербайджану за вклад в восстановление зоны бедствия.

В беседе с АЗЕРТАДЖ, новоселы Азербайджанского квартала Кахраманмараша подчеркнули нерушимость братства двух народов, отметили удобство и качество квартир, построенных Государственным агентством жилищного строительства Азербайджана (MİDA).

Жительница Кахраманмараша Бейда Алтун рассказала, что в феврале 2023 года потеряла супруга, а ее саму вызволили из-под завалов спустя три дня после подземных толчков.

«Он скончался у меня на глазах, а меня на санитарном самолете доставили на лечение в Анкару. Я лишилась всего. На помощь пришли турецкое правительство и братский Азербайджан. Я благодарю лично Президента Ильхама Алиева», - сказала Б. Алтун.

Благодарность руководству и жителям Азербайджана высказал и Керем Йелекчи, владелец одной из квартир в новом квартале Кахраманмараша.

Он выразил уверенность в том, что жители зоны бедствия не забудут о поддержке братского народа, а Азербайджанский квартал будет лучшим напоминанием нерушимости единства стран и народов.