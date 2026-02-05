Военные преступления без срока давности: Бакинский суд огласил приговоры гражданам Армении - СПИСОК

В Бакинском военном суде в рамках продолжающегося с января 2025 года судебного процесса над гражданами Армении был оглашен приговор в отношении обвиняемых.

Решением суда руководители бывшего сепаратистского режима в Карабахе — Араик Арутюнян, «министр обороны» Левон Мнацаканян, «председатель парламента» Давит Ишханян, «министр иностранных дел» Давид Бабаян, а также генерал-майор вооруженных сил Армении Давид Манукян приговорены к пожизненному лишению свободы.

Бывшие руководители сепаратистского режима в Карабахе Аркадий Гукасян и Бако Саакян приговорены к 20 годам лишения свободы.

Мадат Бабаян, признавший свое участие в Ходжалинском геноциде в составе вооружённых сил Армении и добровольно вступивший в вооруженные формирования бывшего режима в Карабахе, приговорен к 19 годам лишения свободы.

В связи с достижением обвиняемыми 65-летнего возраста, в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, к ним не могло быть применено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Вместе с тем указанные лица обвиняются в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, и в ходе судебного разбирательства данные обвинения были полностью доказаны.

Кроме того, Меликсет Пашаян, проходивший службу в вооружённых силах Республики Армения, приговорен к 19 годам лишения свободы; Гарик Мартиросян, занимавший должность «государственного министра» бывшего режима в Карабахе, — к 18 годам; Давит Аллахвердиян, являвшийся «членом Совета безопасности», и Левон Балаян, член незаконных вооруженных формирований, — к 16 годам лишения свободы каждый.

Васили Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян приговорены каждый к 15 годам лишения свободы.

Все они признаны виновными в совершении в результате военной агрессии Армении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват и удержание власти и другие многочисленные преступления.