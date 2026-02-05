Отец получившего ножевое ранение семилетнего ребенка рассказал о происшествии

Стали известны некоторые подробности в связи с инцидентом с ножевым ранением С.Баширова (2019 г.р.) в селе Авшар Агджабединского района.

Отец несовершеннолетнего Рашад Баширов рассказал “Qafqazinfo” о происшествии.

Он отметил, что инцидент произошел у входа в дом мужчины по имени Мурад в селе Ашагы Авшар.

"Я знаком с семьей ребенка, который ударил ножом моего сына, у них хорошая семья. Я близкий друг его дяди. Несовершеннолетний позвал моего сына из дома, отвел к воротам дома Мурада, там ударил ножом, а затем убежал. Он нанес многочисленные ранения ребенку. Я прошу соответствующие органы назначить достойное наказание лицу, которое довело моего ребенка до такого состояния", - сказал он.

Р.Баширов заявил, что причина инцидента неизвестна: "Пока ведется расследование".