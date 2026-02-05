На фоне семейного конфликта Бруклин Бекхэм удалил татуировку, сделанную в честь отца – ФОТО
На фоне семейного конфликта, который обсуждает весь мир, старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, Бруклин, удалил татуировку с надписью в честь своего отца.
На правой руке Бруклин удалил слово «Dad» (Отец) на своей татуировке с якорем, заменив его тремя нейтральными символами - по словам источника, он прошел лазерное удаление надписи, потому что «хотел, чтобы её больше не было», сообщает 1news.az со ссылкой на The Sun.
При этом фраза ниже «Love you Bust» (Баст - детское прозвище Бруклина) стала менее заметна, видимо, и ее Б.Бекхэм также постепенно выводит, таким образом избавляясь о напоминаниях о знаменитом отце.
Отмечается, что ранее Бруклин также удалил татуировку на груди, посвящённую матери.
Напомним, что конфликт в семье Бекхэмов стал публичным после того, как Бруклин, впервые откровенно рассказал о давлении родителей, унижениях и семейных интригах – в ответ на это отношения внутри семьи обострились, а разногласия стали предметом активного обсуждения в мировых СМИ.
Так тату, посвященное отцу, выглядело до замены нейтральными символами
Так тату выглядит после
Бруклин Бекхэм с супругой Николой Пельтц в Лос-Анджелесе – фото BackGrid
