 ​​​​​​​На фоне семейного конфликта Бруклин Бекхэм удалил татуировку, сделанную в честь отца – ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

​​​​​​​На фоне семейного конфликта Бруклин Бекхэм удалил татуировку, сделанную в честь отца – ФОТО

Феликс Вишневецкий17:30 - Сегодня
​​​​​​​На фоне семейного конфликта Бруклин Бекхэм удалил татуировку, сделанную в честь отца – ФОТО

На фоне семейного конфликта, который обсуждает весь мир, старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, Бруклин, удалил татуировку с надписью в честь своего отца.

На правой руке Бруклин удалил слово «Dad» (Отец) на своей татуировке с якорем, заменив его тремя нейтральными символами - по словам источника, он прошел лазерное удаление надписи, потому что «хотел, чтобы её больше не было», сообщает 1news.az со ссылкой на The Sun.

При этом фраза ниже «Love you Bust» (Баст - детское прозвище Бруклина) стала менее заметна, видимо, и ее Б.Бекхэм также постепенно выводит, таким образом избавляясь о напоминаниях о знаменитом отце.

Отмечается, что ранее Бруклин также удалил татуировку на груди, посвящённую матери.

Напомним, что конфликт в семье Бекхэмов стал публичным после того, как Бруклин, впервые откровенно рассказал о давлении родителей, унижениях и семейных интригах – в ответ на это отношения внутри семьи обострились, а разногласия стали предметом активного обсуждения в мировых СМИ.

Так тату, посвященное отцу, выглядело до замены нейтральными символами

Так тату выглядит после

Бруклин Бекхэм с супругой Николой Пельтц в Лос-Анджелесе – фото BackGrid

Читайте по теме:

Стало известно, что больше всего шокировало Викторию Бекхэм в скандальном заявлении сына

Бекхэмы поставили ультиматум Бруклину из‑за Николы Пельтц: Новые подробности скандала

Дэвид Бекхэм на фоне скандала со старшим сыном: «Детям свойственно ошибаться»

Виктория Бекхэм отказалась шить свадебное платье для невестки? Стилист раскрыла правду - ФОТО

Невестку Виктории Бекхэм назвали монстром: Откровения звёздного стилиста - ВИДЕО

Отец-миллиардер Николы Пельтц впервые прокомментировал скандал вокруг семьи Бекхэмов

Поделиться:
556

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев направил Эрдогану письмо в связи с 3-й годовщиной страшного ...

Политика

В аккаунтах Президента Ильхама Алиева опубликованы кадры с рабочего визита в ОАЭ

От редакции

Приговор оккупации: суд в Баку ставит точку в истории армянского сепаратизма в ...

Общество

Ожидаются ли снег и метель в ближайшие дни в Азербайджане?

Lifestyle

​​​​​​​На фоне семейного конфликта Бруклин Бекхэм удалил татуировку, сделанную в честь отца – ФОТО

H&M откроет свой первый магазин в Азербайджане

Новые фотокадры продолжения «Дьявол носит Prada» появились в Cети - ФОТО

Кино на неделю: Джейсон Стэйтем в экшен-триллере «Убежище» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Бакинка, актриса театра и кино Ольга Лерман получила премию «Золотой орёл» - ВИДЕО

Имя Аллы Пугачевой и не только найдено в скандальных файлах Джеффри Эпштейна - ФОТО

Гусейну Гасанову предъявили обвинение

Новый трейлер продолжения фильма «Дьявол носит Prada» - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Валюта Великобритании упала на фоне политических рисков из-за файлов Эпштейна

Сегодня, 19:02

Обнародованы преимущества новой реформы в сфере пособий социального страхования

Сегодня, 18:45

В аккаунтах Президента Ильхама Алиева опубликованы кадры с рабочего визита в ОАЭ

Сегодня, 18:30

Юридический форум «LEGIS», организованный PASHA Holding, успешно завершился - ФОТО

Сегодня, 18:15

Жители Кахраманмараша благодарят Азербайджан за вклад в восстановление зоны бедствия

Сегодня, 18:00

​​​​​​​На фоне семейного конфликта Бруклин Бекхэм удалил татуировку, сделанную в честь отца – ФОТО

Сегодня, 17:30

Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты - ФОТО

Сегодня, 17:19

Ильхам Алиев: Поддержка Азербайджаном усилий братской Турции в восстановительных и строительных работах - наглядное выражение наших дружественных отношений

Сегодня, 17:00

Суд принял решение по делу руководителя реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова

Сегодня, 16:58

Ильхам Алиев направил Эрдогану письмо в связи с 3-й годовщиной страшного землетрясения в Турции

Сегодня, 16:52

Отец получившего ножевое ранение семилетнего ребенка рассказал о происшествии

Сегодня, 16:48

Военные преступления без срока давности: Бакинский суд огласил приговоры гражданам Армении - СПИСОК

Сегодня, 16:42

Приговор оккупации: суд в Баку ставит точку в истории армянского сепаратизма в Карабахе

Сегодня, 16:35

У берегов Стамбула обнаружен объект, похожий на БПЛА

Сегодня, 16:30

Эрдоган: Турция и Саудовская Аравия могут вместе инвестировать в разработку турецкого истребителя KAAN

Сегодня, 16:23

Ожидаются ли снег и метель в ближайшие дни в Азербайджане?

Сегодня, 16:15

БИГ: Политика Франции приводит к вытеснению местного населения из колониальных земель

Сегодня, 16:07

Фархад Мамедов: Приговоры преступникам и мирный процесс Азербайджана и Армении

Сегодня, 16:03

На суде над гражданами Армении ещё 7 обвиняемых приговорены к различным срокам лишения свободы

Сегодня, 15:55

В Агджабеди 7-летний мальчик получил 19 ножевых ранений, находится в реанимации - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:40
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48