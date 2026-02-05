 БИГ: Политика Франции приводит к вытеснению местного населения из колониальных земель | 1news.az | Новости
БИГ: Политика Франции приводит к вытеснению местного населения из колониальных земель

First News Media16:07 - Сегодня
Франция, несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий в мире, продолжает политику эксплуатации своих колониальных территорий и удержания местного населения под контролем с помощью правовых и силовых механизмов, вынуждая коренные народы покидать родные земли.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Бакинской инициативной группы (БИГ).

Отмечается, что результаты переписей коренного канакского населения за 2019 и 2025 годы на территории Новой Каледонии наглядно демонстрируют углубляющийся демографический кризис. Так, численность постоянного населения сократилась с 271 407 человек в 2019 году до 264 596 человек в 2025 году. За шесть лет население уменьшилось на 6 811 человек, что соответствует демографическому снижению примерно на 2,5%. В среднем ежегодно более 1 200 человек покидают Новую Каледонию - это первый подобный спад за последние 75 лет.

В БТГ подчеркнули, что на фоне оттока населения ускоряется процесс старения общества, сокращается доля детей и молодежи, что еще более усугубляет демографическую ситуацию.

Согласно заявлению, ключевыми причинами массовой миграции являются целенаправленное социально-экономическое сдерживание региона со стороны Франции, ограниченный доступ к образованию и занятости, ухудшение условий жизни, проблемы в сфере здравоохранения и общественных услуг, отсутствие справедливой судебной системы, а также жесткие и дискриминационные действия правоохранительных органов, действующих по указаниям метрополии.

Также отмечается, что проводимая Францией политика массового выезда канакской молодежи, особенно политически и экономически активной части населения, направлена на ослабление местных движений за независимость. Одновременно предпринимаются шаги по снижению доли коренного населения и увеличению числа мигрантов из метрополии и других стран, что в долгосрочной перспективе ведет к ослаблению требований о независимости.

В БТГ добавили, что отток молодых и квалифицированных кадров тормозит экономическое развитие региона и усиливает его финансовую и ресурсную зависимость от Франции, в то время как французские компании, в частности в никелевом секторе, компенсируют дефицит рабочей силы за счет мигрантов.

