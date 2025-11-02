 В США готовят запасные планы на случай отмены таможенных пошлин судом | 1news.az | Новости
В США готовят запасные планы на случай отмены таможенных пошлин судом

First News Media21:49 - Сегодня
Администрация президента США Дональда Трампа работает над запасными планами на случай, если Верховный суд (ВС) признает незаконным введение американским лидером таможенных пошлин.

Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«У нас есть запасные планы, и торговая команда президента усердно работает над этими планами, но в конечном счете мы надеемся, что Верховный суд вынесет правильное решение», – заявила Ливитт.

Представительница Белого дома уточнила, что важность этого дела «невозможно переоценить». Ливитт подчеркнула, что американский лидер должен иметь возможность использовать свои полномочия на занимаемом посту, и в администрации надеются, что ВС прислушается к этому аргументу.

«Верховный суд честно посмотрит на закон, как уже многократно делал это в прошлом, и вынесет правильное решение. Не только для президента Трампа, но и для будущих президентов и их администраций», – добавила Левитт.

В сентябре администрация президента США попросила Верховный суд отменить решение апелляционной инстанции о признании недействительными ключевых положений американской тарифной политики. В итоге ВС назначил на 5 ноября слушания по делу о законности многих введенных американской администрацией пошлин.

Источник: Газета.ру

