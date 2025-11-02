На севере Армении автобус с десятками студентов упал в овраг

На севере Армении пассажирский автобус упал в овраг, пострадали как минимум 18 человек.

В МВД республики рассказали, что авария произошла днем в Тавушской области у монастырского комплекса Агарцин в 110 км от армянской столицы. Всего в автобусе ехали примерно 50 пассажиров, студенты Ереванского госуниверситета языков и социальных наук имени В.Я. Брюсова. Сейчас 17 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, а один — в тяжелом состоянии, добавили в минздраве страны.

По предварительной информации, автобус перевернулся из-за падения грунта на дорогу.

Источник: Газета.ру