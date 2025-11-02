Палестинские фракции обсуждают согласование структуры временной администрации Газы

Восемь палестинских фракций, включая радикальное движение ХАМАС и партию ФАТХ, проводят переговоры в египетской столице Каире с целью согласовать структуру временной администрации, которая возьмет на себя управление сектором Газа после завершения конфликта.

Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее информации, стороны обсуждают создание технократического комитета в качестве организации для руководства анклавом. Египет, выступающий посредником, предлагает, чтобы в комитет вошли беспартийные специалисты из Газы.

"Основная цель состоит в том, чтобы дать возможность палестинцам, в том числе Палестинской автономии, управлять Газой как неотъемлемой частью Западного берега и как шагом к реализации палестинского государства", - приводит газета слова главы МИД Египта Бадра Абдель Аты.

По оценке наблюдателей, переговоры отражают осознание неизбежности участия ХАМАС в любом политическом урегулировании, несмотря на обещания Израиля ликвидировать его влияние.

Аналитики считают, что попытка выработать единый подход между ФАТХ и ХАМАС свидетельствует о переходе палестинской политики от конфронтации к прагматизму. Даже ограниченное согласие может стать шагом к восстановлению единого управления палестинскими территориями и определить контуры будущего государства, чего не удавалось добиться за последние два десятилетия, указывает издание.

