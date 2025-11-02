СМИ рассказали о желании Трампа переложить на ЕС большую часть расходов по Украине

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Европа возьмет на себя «львиную долю» расходов на поддержку Украины, а любое американское оружие будет продано Киеву на коммерческих условиях, а не отправлено в дар.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

Политика Трампа в отношении Украины обрела последовательные черты, отмечает издание.

«Америка не позволит России просто победить, но и конгрессу не придется одобрять новые многомиллиардные пакеты помощи. Трамп рассчитывает, что Европа возьмет на себя львиную долю расходов на поддержку Украины», – пишет The Telegraph.

При этом последние санкции против РФ показывают, что Трамп готов оказывать на Россию большее экономическое давление, чем экс-президент Джо Байден, говорится в статье. Можно ожидать, что европейские правительства оплатят большую часть расходов на поддержку Украины, и пока президент США вряд ли откажется от решения украинского или другого международного кризиса.

Источник: Ведомости