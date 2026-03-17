Токаев подписал принятие новой Конституции Казахстана - ФОТО

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новую Конституцию республики.

Об этом сообщила его пресс-служба Aqorda в своем Telegram-канале.

«Сегодня вы все стали свидетелями поистине эпохального события, которое окажет колоссальное влияние на жизнь нашей страны. Я как Глава государства от имени всего нашего народа скрепил своей подписью Основной закон Казахстана», — сообщил президент Казахстана.

Токаев также объявил 1 июля датой, когда Конституция официально вступит в силу. В своей публичной речи президент Казахстана называет новый Основной закон «Народной Конституцией».